“الاتحاد” يستعدّ لخوض أولى مبارياته في “الممتاز”

عادت تدريبات فريق “الاتحاد”، من جديد، بعد فترة من التوقف؛ استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيُواجه فريق الخُمس، في أولى مبارياته.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن إقامة المباريات المُؤجّلة من الجولة الأولى، يومي الخامس والسادس من فبراير القادم.

ولم يفتتح “الاتحاد” مبارياته في الجولة الأولى من الدوري الممتاز؛ بسبب مشاركة لاعبيه رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في بطولة “الشان”، التي أقيمت في الكاميرون، وغادرها “الفرسان” من الدور الأول.

وقدّم فريق “الاتحاد” عروضًا قويةً في الكونفدرالية، وكان قريبًا من التأهّل للدور القادم على حساب فريق “بيراميدز” المصري.

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