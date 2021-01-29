الصربي نيناد جركش مدربا لسلة النصر

تعاقدت إدارة فريق النصر لكرة السلة مع المدرب الصربي نيناد جركش لقيادة الفريق في الموسم الجديد الذي ينطلق في الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم.

ووصل المدرب الصربي مساء أمس إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقباله مسؤول قطاع كرة السلة في نادي النصر مفتاح القطعاني إضافة إلى وكيل الأعمال يوسف عبدالجليل الذي كان وراء انتداب المدرب الصربي للنصر.

ويمتلك المدرب الصربي سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له تدريب أندية الحكمة اللبناني والحالة البحريني ومنتخبات السعودية وسوريا، ويسعى فريق النصر من خلال التعاقد مع مدربه الجديد الحفاظ على لقبه بطلا لدوري كرة السلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية