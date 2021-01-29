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الصربي نيناد جركش مدربا لسلة النصر

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة فريق النصر لكرة السلة مع المدرب الصربي نيناد جركش لقيادة الفريق في الموسم الجديد الذي ينطلق في الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم.

ووصل المدرب الصربي مساء أمس إلى مدينة بنغازي حيث كان في استقباله مسؤول قطاع كرة السلة في نادي النصر مفتاح القطعاني إضافة إلى وكيل الأعمال يوسف عبدالجليل الذي كان وراء انتداب المدرب الصربي للنصر.

ويمتلك المدرب الصربي سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له تدريب أندية الحكمة اللبناني والحالة البحريني ومنتخبات السعودية وسوريا، ويسعى فريق النصر من خلال التعاقد مع مدربه الجديد الحفاظ على لقبه بطلا لدوري كرة السلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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