“الأهلي بنغازي” يُواصل الاستعداد لأولى مبارياته في “الممتاز”

يُواصل فريق “الأهلي بنغازي” خوض التدريبات اليومية؛ استعدادًا لمُواجهة “الهلال” في أولى جولات الدوري الممتاز، الخميس القادم، وكذلك لتمثيل ليبيا في مُنافسات الكونفدرالية.

ويلتقي “الأهلي”، “الهلال”، ثم سيبدأ تحضيراته للمُشاركة في مُنافسات الكونفدرالية، حيث سيُواجه مُمثّل ليبيا، نظيره “موتيمبا بيمبي” الكونغولي، في إطار مُنافسات دور الـ 32 مُكرّر من الكونفدرالية.

وكان “الأهلي” قد خسر مُباراته أمام “الترجي” التونسي، في إطار دور الـ 32 من أبطال أفريقيا، وانتقل لتمثيل ليبيا في مُنافسات الكونفدرالية.

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