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“هيئة الرياضة” تتفقد احتياجات المؤسسات الشبابية في “غدامس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مدير مكتب التعاون الدولي في هيئة الشباب والرياضة، عبدالله الهوني، بجولة تفقدية لمجموعة من النوادي والمؤسسات الشبابية الفاعلة بمدينة “غدامس”.

وجاءت الجولة على هامش افتتاح مركز شباب “غدامس”، وفي إطار الاطلاع على المنشآت والمؤسسات الرياضية والشبابية.

وشملت الزيارة نادي “جوهرة غدامس” الرياضي، ونادي “غدامس للكرة الحديدية”، ومقر فوج كشاف ومرشدات “غدامس”.

واطلع “الهوني” عن كثب على الصعوبات والعراقيل، المتمثل أغلبها في سوء حالة الملاعب وافتقارها للإمكانات اللازمة؛ لتقديم الأداء الأفضل لهذه المنشآت الرياضية والشبابية.

ووعد “الهوني” بإعداد تقريرٍ مُفصّلٍ عن الزيارات الميدانية، وعرضه على الدكتور بشير القنطري رئيس مكتب الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة حياله.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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