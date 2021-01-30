“هيئة الرياضة” تتفقد احتياجات المؤسسات الشبابية في “غدامس”

قام مدير مكتب التعاون الدولي في هيئة الشباب والرياضة، عبدالله الهوني، بجولة تفقدية لمجموعة من النوادي والمؤسسات الشبابية الفاعلة بمدينة “غدامس”.

وجاءت الجولة على هامش افتتاح مركز شباب “غدامس”، وفي إطار الاطلاع على المنشآت والمؤسسات الرياضية والشبابية.

وشملت الزيارة نادي “جوهرة غدامس” الرياضي، ونادي “غدامس للكرة الحديدية”، ومقر فوج كشاف ومرشدات “غدامس”.

واطلع “الهوني” عن كثب على الصعوبات والعراقيل، المتمثل أغلبها في سوء حالة الملاعب وافتقارها للإمكانات اللازمة؛ لتقديم الأداء الأفضل لهذه المنشآت الرياضية والشبابية.

ووعد “الهوني” بإعداد تقريرٍ مُفصّلٍ عن الزيارات الميدانية، وعرضه على الدكتور بشير القنطري رئيس مكتب الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة حياله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية