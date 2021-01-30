اختتام بطولة الراحل “محفوظ الأسود” للدراجات الهوائية

نظّم نادي نجوم الصابرية بطولة الراحل “محفوظ المختار الأسود”، لسباق الدراجات الهوائية، والتي أقيمت بمشاركة أندية “الزاوية الأولمبي ونجوم أساريا ونادي الوطن بأبوعيسى والانتفاضة بالمطرد وابن زيدون بالحرشة”.

وشارك أكثر من 100 متسابق من الفئات العمرية الأشبال من سن 8 سنوات إلى سنّ 15 عامًا، وفئة الشباب من سن 15 عامًا فما فوق، حيث بلغت مسافة السباق حوالي 3700 متر، وكان انطلاق السباق من الطريق المشروع بأبوعيسى، وصولاً إلى طريق النادي في الصابرية.

وفي ختام السباق، تم توزيع الجوائز على الفائزين بالتراتيب الأولى في السباق، بحضور الدكتور نورالدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي للدراجات عميد بلدية الزاوية الغرب، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي للدرجات في المنطقة الغربية، ومدير مكتب الشباب والرياضة بالزاوية، وذلك بمشاركة رجال الأمن والمرور بمديرية الأمن الزاوية.

–

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية