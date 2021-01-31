وقف الانتساب لعضوية الجمعية العمومية لنادي الأهلي بنغازي

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أعلنت إدارة النادي الأهلي في بنغازي، اليوم السبت، عن شروعها في إعادة تنظيم لائحة الانتساب لعضوية الجمعية العمومية بالنادي.

وأوضحت إدارة النادي، أن هذا الإجراء يأتي لضمان عدم وقوع مصير النادي تحت سطوة المطامع الشخصية، بآلية تعمل على حماية انجازات النادي وإرثه التاريخي، كما تضمن مشاركة أكبر كم من جماهير النادي الفعلية الضامنة لاستمرار نجاح وتقدم النادي الأهلي.

ودعا رئيس النادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، رئيس الجمعية العمومية، بالتوقف عن تجديد وإصدار بطاقة الانتساب لعضوية الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لحين الاجتماع مع الجمعية، ومع كافة الجماهير “الأهلاوية” للعمل على إعادة تنظيم عضوية الانضمام.

وأضاف السعيطي، أن هذا الإجراء سيكفل أن تكون عضوية الجمعية العمومية في أيدي “أهلاوية” تهدف لنجاح النادي في كافة المجالات وتشكل خط الدفاع الأول عن حقوقه.

وقال السعيطي، “إننا أمام مفترق تاريخي يستلزم منا الوقوف صفا واحدا لحماية مؤسستنا وكياننا التاريخي”، لافتًا إلى أن النادي الأهلي يمر حاليًا بطفرة استثمارية، ورياضية واجتماعية، تمثل مرحلة فارقة وتاريخية.