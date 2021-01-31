البرانس يفوز على جاره العين بدوري الدرجة الثانية

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فاز فريق البرانس من القبة على جاره العين بملعب طبرق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف اليوم السبت، وذلك في لقاء منقول من اتحاد الجبل إلى ملعب الصقور.

ويعتبر هذا هو اللقاء الأخير في مسابقة الدرجة الثانية التي يشارك فيها 16 فريق.

وسجل للبرانس في الشوط الأول اللاعب، أشرف حسن، عند الدقيقة الـ8 وعادل العين عن طريق لاعبه طه عادل عند الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجّل البرانس في الشوط ثلاثة أهداف أخرى عن طريق لاعبه نور الدين العبيدي هدفين في الدقيقة الأولى والرابعة وأضاف اللاعب واصف العيري الهدف الرابع والأخير عند الدقيقة 32.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد البرانس إلى 33 نقطة، بينما بقي العين برصيد 15 نقطة.