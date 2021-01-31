وديا.. أكاديمية فرسان المتوسط تتفوق على أكاديمية المصلي

بنغازي 31 يناير 2021 (وال) -ضمن المباريات التحضيرية، واستعدادا لدوري الفئات السنية التي تشارك فيه أكاديمية فرسان المتوسط فرع البيضاء، والتي جاءت بدعوة من الكابتن أحمد المصلي، وبعد النجاح الملحوظ لأبناء الأكاديمية، جمعت أرضية المدينة الرياضية –بنغازي- يوم الجمعة الماضية، لقاء بين فريقي أكاديمية فرسان المتوسط فرع البيضاء، وأكاديمية المصلي، وكانت الفئة العمرية المتنافسة ما بين (10 إلى 14) سنة.

وافتتح التسجيل للفرسان اللاعب حمزة شعيب، وبعد فرص خطيرة من الطرفين، وسع الفارق اللاعب رمضان المسماري، وذلك بتسجيله للهدف الثاني، وانتهت مجريات الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي بداية الشوط الثاني بدأ المدرب آدريس بوسالمة، بتشكيلة مختلفة عن الشوط الأول، وكان اللاعبون في الموعد مؤكدين على ثقة المدرب بهم، واتتهت مجريات الشوط الثاني بتوسيع الفارق للفرسان، من خلال تسجيل اللاعب إسلام بوسدرة للهدف الثالث، بينما سجل اللاعب محمد العيش الهدف الرابع.

وسجل أبناء المصلي النتيجة بتسجيلهم للهدف الأول، مع اقتراب نهاية الشوط الثاني، لتنتهي نتيجة الشوط بهذا التقدم.

أما نتيجة الشوط الثالث، فكان لأبناء المصلي، دخولا قويا، حيث سجلت ثلاثة أهداف متتالية، ليتحقق التعادل بين الفريقين.

وبتغييرات ناجحة لمدربي الفرسان، استطاعوا تعديل النتيجة لصالحهم من جديد، وذلك بتسجيل اللاعب محمود اكريم للهدف الخامس.

وانتهت المباراة بفوز الفرسان على أبناء المصلي بنتيجة (54)، وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية، وبعد المباراة استضاف الكابتن المصلي الفرسان على وجبة غداء، وتقدم فريق الفرسان بالشكر للكابتن أحمد على حفاوة الاستقبال والكرم والجود، الذي قدم لهم.(وال بنغازي) س خ.

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