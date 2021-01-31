ندوة حول “الرياضة في أوباري بين الواقع والطموح” ببلدية بنت بيه

بنت بيه 31 يناير 2021 (وال)-شهدت قاعة صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجنوب الغربي بمحله جرمه ببلدية بنت بيه، ندوة بعنوان “الرياضة في أوباري بين الواقع والطموح”، برعاية المجلس البلدي لبلدية الغريفة.

هذا وقد حضر الندوة التي أقيمت يوم أمس، عميد بلدية الغريفة، وعميد بلدية بنت بيه المكلف، ورئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة أوباري، إلى جانب بعض رؤساء الأندية والإداريين، وبعض المهتمين بالشأن الرياضي.

وفي ختام الندوة؛ التي أقيم بإشراف نقابة الإعلاميين الرياضيين فرع أوباري، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة أوباري، تكريم عدد من الشخصيات والداعمين والراعين للندوة. (وال-بنت بيه) ع ع/ ر ت

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