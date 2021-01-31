ودياً.. النصر يهزم الأنوار بهدفين نظيفين

حقق النصر فوزاً ودياً على حساب الأنوار بهدفين دون مقابل بملعب شهداء بنينا ضمن تحضيراته لخوض الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف النصر افتتحها المهاجم عزو العقوري في الشوط الأول بينما أضاف الوافد الجديد خطاب النجار الهدف الثاني.

ويفتتح النصر مبارياته في الجولة الأولى من الممتاز بمواجهة فريق نجوم إجدابيا بملعب بنينا السبت القادم بينما فقد الأنوار أولى مبارياته أمام التحدي بهدف دون رد.

وكان النصر قد تعاقد قبل أيام مع المهاجم سالم المسلاتي لتعزيز صفوفه في الدوري الممتاز حيث يسعى جاهدا للحفاظ على لقبه.

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