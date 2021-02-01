اخبار الرياضة

استعدادا لنجوم أجدابيا  .. النصر يهزم الوحدة وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر الفوز  على الوحدة بنغازي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان بملعب نادي النصر بمنطقة  البركة .

وجاءت أهداف النصر تباعا بواسطة محمود بلالي، وخطاب النجار ، والمحترف تالا انداي الذي أهدر أيضا ركلة جزاء .

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات فريق النصر لخوض مباراته المؤجلة في الدوري الليبي والتي ستجمعه بنظيرة نجوم أجدابيا  .

هذا ولعب النصر لقاء وديا السبت الماضي حقق من خلاله الفوز على الأنوار  بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على أرضية  ملعب شهداء بنينا  .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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