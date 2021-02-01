استعدادا لنجوم أجدابيا  .. النصر يهزم الوحدة وديا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر الفوز على الوحدة بنغازي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان بملعب نادي النصر بمنطقة البركة .

وجاءت أهداف النصر تباعا بواسطة محمود بلالي، وخطاب النجار ، والمحترف تالا انداي الذي أهدر أيضا ركلة جزاء .

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات فريق النصر لخوض مباراته المؤجلة في الدوري الليبي والتي ستجمعه بنظيرة نجوم أجدابيا .

هذا ولعب النصر لقاء وديا السبت الماضي حقق من خلاله الفوز على الأنوار بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على أرضية ملعب شهداء بنينا .