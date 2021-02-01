“السويحلي” يضمّ النيجيري ايداو.. ويُمدّد عقد “القليب”

تعاقد نادي “السويحلي” مع اللاعب النيجيري، ايكندي ايداو؛ لتعزيز صفوفه في الموسم الحالي، حيث يستعدّ الفريق لمواجهة المدينة، مساء الجمعة القادم، في أولى مبارياته.

ويمتلك “ايداو” سيرة ذاتية قوية، حيث مثّل المنتخب النيجيري للناشئين وتُوّج معه ببطولة كأس العالم كما سبق له تمثيل المنتخب النيجيري للشباب، وشارك معه ببطولة العالم للشباب، التي أقيمت في نيوزيلندا.

ويسعى “السويحلي”، بقيادة مدربه جلال الدامجة، للمنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث أعلن النادي، في الأيام الماضية، عن تجديد عقد نجم منتخب الشباب نورالدين القليب، الذي أصبح محطّ أنظار العديد من الأندية داخل ليبيا وخارجها، بعد العروض التي قدّمها في بطولة شمال أفريقيا للشباب مع المنتخب الوطني.

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