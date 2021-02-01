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محترفان ليبيّان على رادار “كاظمة الكويتي”.. والثنائي يقترب من التوقيع

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب الثنائي الليبي أحمد التربي وأكرم الزوي من الانتقال لفريق “كاظمة” الكويتي؛ لتعزيز صفوفه في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن المفاوضات بين النادي واللاعبين مستمرةٌ، لكن الاتفاق الرسمي لم يحدث حتى الآن.

ويتواجد الثنائي الليبي، في الفترة الحالية، في مدينة بنغازي، بعد انتهاء الدوري الأردني، حيث مثّل “التربي” ألوان “السلط”، وقدّم معه عروضًا قويّة، بينما مثّل “الزوي”، “الفيصلي”.

ويتواجد النجم الليبي، السنوسي الهادي، في الدوري الكويتي، رفقة نادي “العربي”، حيث يعتبر من أهمّ عناصره.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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