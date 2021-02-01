“روما” يتجاوز “فيرونا” في “السيريا آ”.. ويصعد للمركز الثالث

تمكّن “روما” من الصعود إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه “هيلاس فيرونا”، بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ وحيدٍ، ضمن الجولة الـ 20 من “السيريا آ”.

وتقدم “ذئاب العاصمة الإيطالية” بهدف جيانلوكا مانشيني منذ الدقيقة الـ 20، وعزّز هنريك مخيتريان التقدم لـ”روما” بعد دقيقتين من الهدف الأول، وزاد المهاجم الإسباني بورخا مايورال من أهداف “روما”، مُسجّلا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 29، وقلّص “فيرونا” الفارق في الدقيقة الـ 62 عن طريق براهيما كولي.

ورفع “ذئاب العاصمة” رصيدهم إلى 40 نقطة مُتقدّمين بنقطة واحدة على “يوفنتوس”، الذي يملك مباراة مُؤجّلة، فيما توقف “فيرونا” عند 30 نقطة في المركز التاسع.

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