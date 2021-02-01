بعد تعليق العقوبة.. “أحمد أحمد” يعود لرئاسة “الكاف”

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عودة رئيسه أحمد أحمد، لمزاولة مهامه وصلاحياته في رئاسة “الكاف” عقب صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة بحقه من “الفيفا”.

وذكر “الكاف”، في بيانه، أن رئيس “الكاف” المكلّف بالإنابة، كونست عماري، اجتمع بلجنة الطوارئ لمناقشة قرار محكمة التحكيم الرياضي، ليتم إقرار عودة أحمد أحمد لمنصبه في رئاسة “الكاف”، كما أشاد الرئيس الملغاشي بدور رئيس “الكاف” الحالي، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان “الفيفا” قد أعلن في 23 نوفمبر الماضي أن غرفته القضائية فرضت الإيقاف لخمس سنوات على رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، ومنعه من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب الفساد.

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