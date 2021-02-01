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ديربي طرابلس وبنغازي في افتتاح دوري كرة السلة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أسفرت قرعة الدوري العام لكرة السلة عن مواجهات من العيار الثقيل في الأسبوع الأول للموسم الرياضي 2020 – 2021
وستنطلق المنافسات الدوري في الحادي عشر من الشهر الحالي بمباريات مثيرة في الأسبوع الأول ففي المجموعة الأولى سيصطدم فريق الأهلي طرابلس بجاره الاتحاد بقاعة طرابلس الكبرى وبطل النسخة الأخيرة فريق النصر سيكون على موعدا مع الأهلي بنغازي بقاعة المرحوم سليمان الضراط ببنغازي.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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