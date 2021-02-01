أسفرت قرعة الدوري العام لكرة السلة عن مواجهات من العيار الثقيل في الأسبوع الأول للموسم الرياضي 2020 – 2021
وستنطلق المنافسات الدوري في الحادي عشر من الشهر الحالي بمباريات مثيرة في الأسبوع الأول ففي المجموعة الأولى سيصطدم فريق الأهلي طرابلس بجاره الاتحاد بقاعة طرابلس الكبرى وبطل النسخة الأخيرة فريق النصر سيكون على موعدا مع الأهلي بنغازي بقاعة المرحوم سليمان الضراط ببنغازي.
ديربي طرابلس وبنغازي في افتتاح دوري كرة السلة
أسفرت قرعة الدوري العام لكرة السلة عن مواجهات من العيار الثقيل في الأسبوع الأول للموسم الرياضي 2020 – 2021
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