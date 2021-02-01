“باريس سان جيرمان” يقع في فخّ “لوريان”

تعرّض المتصدر “باريس سان جيرمان” لخسارة مفاجئة أمام مضيفه “لوريان”، بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن، ضمن الأسبوع الـ 22 من الدوري الفرنسي.

وافتتح “لوريان” التسجيل في الدقيقة الـ 36 عن طريق لوران أبيرجيل، وتمكن “سان جيرمان” من تسجيل ثنائية عن طريق نجمه نيمار دا سيلفا في الدقيقتين الـ 45 والـ 58، إلا أن “لوريان” تمكن من تسجيل هدفيْن عن طريق يوان ويسا في الدقيقة الـ 80، وتيريم موفي في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة؛ تراجع بطل فرنسا للمركز الثالث خلف “ليل وليون”، ويبقى بـ 45 نقطة، فيما رفع “لوريان” رصيده إلى 18 نقطة.

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