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“باريس سان جيرمان” يقع في فخّ “لوريان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرّض المتصدر “باريس سان جيرمان” لخسارة مفاجئة أمام مضيفه “لوريان”، بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن، ضمن الأسبوع الـ 22 من الدوري الفرنسي.

وافتتح “لوريان” التسجيل في الدقيقة الـ 36 عن طريق لوران أبيرجيل، وتمكن “سان جيرمان” من تسجيل ثنائية عن طريق نجمه نيمار دا سيلفا في الدقيقتين الـ 45 والـ 58، إلا أن “لوريان” تمكن من تسجيل هدفيْن عن طريق يوان ويسا في الدقيقة الـ 80، وتيريم موفي في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة؛ تراجع بطل فرنسا للمركز الثالث خلف “ليل وليون”، ويبقى بـ 45 نقطة، فيما رفع “لوريان” رصيده إلى 18 نقطة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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