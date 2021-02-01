برشلونة يواصل مسلسل انتصاراته في الليغا

واصل برشلونة انتصاراته في الليغا بعدما تغلّب على ضيفه أتلتيك بلباو على ملعب “كامب نو”، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الحادية والعشرين.

وتقدّم النجم ليونيل ميسي في النتيجة منذ الدقيقة العشرين للبلوغرانا، فيما تعادل أسود الباسك في النتيجة في الدقيقة التاسعة والأربعين بهدف الظهير جوردي ألبا بالخطأ في مرماه.

واستطاع أنطوان غريزمان أن يُسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة الرابعة والسبعين، ليرفع برشلونة رصيده إلى أربعين نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف بلباو عند أربع وعشرين نقطة في المركز الحادي عشر، وليثأر برشلونة من خسارته لقب السوبر الأيام الماضية أمام بلباو بثلاثة أهداف لهدفين.

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