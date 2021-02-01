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برشلونة يواصل مسلسل انتصاراته في الليغا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل برشلونة انتصاراته في الليغا بعدما تغلّب على ضيفه أتلتيك بلباو على ملعب “كامب نو”، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الحادية والعشرين.

وتقدّم النجم ليونيل ميسي في النتيجة منذ الدقيقة العشرين للبلوغرانا، فيما تعادل أسود الباسك في النتيجة في الدقيقة التاسعة والأربعين بهدف الظهير جوردي ألبا بالخطأ في مرماه.

واستطاع أنطوان غريزمان أن يُسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة الرابعة والسبعين، ليرفع برشلونة رصيده إلى أربعين نقطة في وصافة الترتيب، فيما توقف بلباو عند أربع وعشرين نقطة في المركز الحادي عشر، وليثأر برشلونة من خسارته لقب السوبر الأيام الماضية أمام بلباو بثلاثة أهداف لهدفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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