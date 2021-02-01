بثلاثية نظيفة.. النصر يُحقق فوزاً ودياً على حساب الوحدة

حقق “النصر” الفوز ودياً على حساب الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جرت في مقر النادي بمنطقة البركة.

وجاءت أهداف النصر عن طريق محمود بلالي وخطاب النجار والمحترف الجديد تالا نداي.

وكان “النصر” قد لعب السبت مباراة ودية جمعته بفريق الأنوار ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل.

ويفتتح الفريق مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة فريق نجوم اجدابيا مساء السبت القادم بملعب شهداء بنينا.

وعزز النصر صفوفه في الفترة الماضية بمجموعة من التعاقدات وعلى رأسها السنغالي تالا نداي والموريتاني ديلاهي، وكذلك النيجيري أحمد فاروق.

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