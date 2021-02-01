“صلاح” يتألق.. ويقود “ليفربول” لتخطّي عقبة “وست هام”

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية في البريميرليغ بعدما تغلّب على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم الضيوف في النتيجة عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة والخمسين، وعاد محمد صلاح لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين، قبل أن يعزز جورجينيو فينالدوم التقدّم بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثمانين، فيما قلّص كريج داوسون الفارق للهامرز قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وصعد ليفربول إلى المركز الثالث بأربعين نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما توقف “وست هام” عند خمس وثلاثين نقطة في المرتبة الخامسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية