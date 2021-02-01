تدخل أحد رجالات الاتحاد يقود إلى اتفاق مع مدربه البرتغالي

أخبار ليبيا24
اتفقت اللجنة المكلفة من الإدارة السابقة لنادي الاتحاد مع البرتغالي ( دا كوستا ) مدرب كرة القدم بالنادي على قيادة الفريق خلال مسابقة الدوري الليبي هذا الموسم.
وكشف نادي الاتحاد الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عقد المدرب تكفل به أحد أبناء الاتحاد المخلصين حسب وصفها.
وأشار النادي إلى أن إجراءات تحويل رواتب المدرب إلى أحد المصارف بالبرتغال تمت حسب الإجراءات الرسمية التي تضمن حق النادي.
وسيبدأ فريق الاتحاد منافسات الدوري الليبي حيث يلاقي الخمس المقبل في مباراة هي الأولى للفريقين هذا الموسم.
أضف تعليقـك