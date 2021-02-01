“تقرير “..  طائرة الأهلي بنغازي تبدأ مرحلة الإياب بفوز على البراق

بنغازي 01 فبراير 2021 (وال)- تفوق فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة مساء اليوم الإثنين، على فريق البراق بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لاشيء، ضمن مرحلة الإياب من منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة.

هذا وجاءت نتائج المباراة التي أقيمت بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي بقيادة تحكيم علي الأوجلي كحكم أول، وأعبيد البرغثي حكم ثانٍ، وسعد المسلاتي مسجل، وعصام الفسي مساعد مسجل، وحكام الخط سعد الورفلي، وبدر البرهمي، نتائجها كالتالي : 14- 25، 12 – 25، 21 – 25.

وقال مدرب فريق البراق الكابتن صالح العرفي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن فريق البراق قدّم مباريات جيدة تليق بالمستوى، لكن الفريق يمر بإجهاد بسبب التنقل في وقت المباراة من مدينة البريقة وليس كباقي الفرق.

وأضاف العرفي أن الفريق كان يلعب في الدرجة الثالثة، ومن ثم ارتقى إلى الدرجة الثانية ومن ثم الموسم الماضي ارتقى إلى مصافِ فرق دوري الممتاز.

من جهته، قال لاعب فريق البراق أحمد صلاح إن الفريق يقدم مستوى رائع رغم من الاستعداد في وقت ضيق والقادم أفضل.

من جهة أخرى، قال عضو الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة بنغازي فيصل الشريف، إن اليوم انطلقت مرحلة الإياب عقب إنتهاء مرحلة الذهاب بتصدر فريق الهلال لهذه المجموعة بعد جمعه 12نقطة، وحل الأهلي ثانيًا برصيد 9 نقاط، والنصر ثالثًا برصيد 6 نقاط، والمروج بنقطتين وأخيرًا البراق بنقطة واحدة.

وأضاف الشريف أنه قبل بداية منافسات الدوري؛ كان الاتحاد يُعاني من مشكلة الإضاءة داخل المجمع، ولكن دعم بعض الأندية والاتحاد الفرعي تم تشغيل بعض الكشافات الإضاءة داخل المجمع.

وأشار الشريف: “كانت تواجهنا مشكلة شركة المنشآت الرياضية، بوجود ملعب واحد على صعيد جميع الأنشطة الرياضية، رغم أن هناك ملعبين معتمدين وهما مجمع سليمان الضراط، وأحمد موسى بمدينة المرج، مُتمنيًا بانتهاء أزمة كورونا وعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية.

من جهته، قال إداري قطاع كرة الطائرة بنادي الأهلي سالم السعيطي: “بدأنا الاستعدادات بوقت ضيق في بداية الدوري، بوجوه شابه حيوية من فريق الأواسط، وتدعيمها ببعض اللاعبين ذوي الخبرة من الفريق الأول”.

وأضاف السعيطي: “الفريق لعب 4 مباريات في مرحلة الذهاب، تفوق في 3 مباريات وفقد نتيجة مباراة واحدة، رغم ذلك الفريق سيكون ضمن فرق الدور السداسي، ونتمنى من الجمهور الوقوف مع هذا الفريق، وسيكون هذا الفريق على منصات التتويج بعد عودة اللاعبين المعارين للفريق الموسم المقبل. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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