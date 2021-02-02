“تقرير”.. طائرة الهلال تواصل عروضها القوية بتفوقها على المروج بثلاثية

المرج 02 فبراير 2021 (وال)- يواصل فريق الهلال سلسلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية، عقب تفوقه على فريق المروج بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، ضمن جولة الأولى من لقاءات مرحلة الإياب من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى.

في المباراة التي جرت مساء الاثنين بقاعة أحمد موسى في مدينة المرج، حيث دخل الهلال المباراة متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد ( 12 ) نقطة، وهو يعي جيدًا قوة المروج والتي تتمثل في بعض اللاعبين منهم مجدي عبدو، فاستمر الشوط الأول على وتيرة النقطة بنقطة، لينجح بعدها الهلال في الظفر بنتيجة الشوط الأول لصالحه بنتيجة ( 26 )- ( 24 ) نقطة.

وفي الشوط الثاني، عزّز الهلال تقدمه على صعيد النتيجة والأداء، ليكون ثاني الأشواط هلاليًا بنتيجة (25 ) – ( 11 ) نقطة، فيما تزايد الأداء أكثر سخونة في الشوط الثالث والحماس كان أكثر بين لاعبي الفريقين، لتؤول نتيجة ثالث الأشواط لمصلحة الهلال بنتيجة ( 27 ) – ( 26 ) نقطة.

وقد توسط المباراة ثنائي تحكيمي متكون من وائل أبو شعالة حكمًا أولا، وفرج بوعربية حكمًا ثانيًا، بينما أسندت مهمة المسجل للحكم مجدي المسماري، وأما المراقبين فهما مراقب أول علي بوجناح، وأحمد الجبالي مراقب ثان. (وال – المرج ) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال