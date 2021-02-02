“تقرير”.. التوسع في افتتاح الأندية النسائية ببنغازي

بنغازي 02 فبراير 2021 (وال)- هناك انتشارًا واسعًا للأندية الرياضية الخاصة بالنساء في مدينة بنغازي، مع التطور الحاصل وانتشار الوعي وضعف وجود نوادي رياضية نسائية متكاملة، وتعد هذه الأندية نقلة محفزة جديدة، ساعدت في توسع الرياضة، بين أوساط النساء في المدينة، وانتشرت هذه الظاهرة في مناطق كثيرة.

تواصلت وكالة الأنباء الليبية مع المدربة النسائية سعاد المسلاتي، لمعرفة كيفية تعاملها مع المتدربات، والتدريب الرياضي وبنية الجسم، حيث توضح أنه في البداية لا وأن تكون من خلال تواصل المتدربة مع أخصائية تغذية، وترشدها على تحاليل معينة؛ لتحدد مقدرتها الصحية، والوزن المطلوب إنقاصه.

وبينت المدربة النسائية سعاد المسلاتي أن دور النادي تحديد نوع الرياضة والتمارين ومدتها، وغالبًا ما يكون هناك اتفاق بين المدربة وبين أخصائية التغذية، بحيث يكون عمل ثنائي، وأنها لاحظت أن معظم النساء تُعاني من نقص في الفيتامينات مثل (د) أو ضعف في الدم، أو نقص في المعادن كالحديد، وإنه بعد إنقاص الوزن، تأتي رغبة المتدربة في شدّ الجسم، والتي تختلف من امرأة إلى أخرى.

وبشأن فاعلية الأجهزة الرياضية المستخدمة لإنقاص الوزن، قالت المدربة النسائية سعاد المسلاتي: “لا يوجد لدينا أجهزة تعمل بشكل يُعطي نتائج مرضية، وخاصة ذات الأوزان الكبيرة، والأجهزة المتواجدة حاليًا مخصصة للأوزان الخفيفة، وغير كافية من حيث العدد بالنسبة للمتدربات، والنادي ليس مقتصرًا على من تُعاني من البدانة، بل إن هناك نحيفات يترددن على النادي لزيادة أوزانهن بشكل صحي”.

وتحدثت المدربة النسائية سعاد المسلاتي بشأن فاعلية الأجهزة الرياضية المستخدمة لإنقاص الوزن، قائلة إن هناك نقطة مهمة هي المدة التي تقضيها المتدربة في إنقاص وزنها، فالأوزان بين (100 ـ 150) تحتاج سنتين حتى تصل إلى الوزن المثالي، وأما النساء التي أوزانهن بين (80 أو 90 ) فغالبًا تحتاج مدة (4) أشهر فقط.

وتختتم المدربة النسائية سعاد المسلاتي حديثها قائلة: “أحيانًا يتم الاعتماد على الأكل والتدريب في وقت واحد؛ لأن الرياضة تشكل (30 %) فقط، والباقي تنظيم الغذاء، وطريقة النوم، ونسبة البيولوجين .

التغذية وتأثيرها

من جهتها، ذكرت أخصائية التغذية مريم السلطني – في حديثها لـ (وال) – أن مفهوم الدايت عليه لغط كبير، لأن النظام الصحي، هو طريقة حياة و ليس نظام غذائي مؤقت يتم إتباعه فترة؛ لهدف قصير المدى ثم تركه.

وأوضحت السلطني أن “النظام الغذائي، لابد يكون مبني على تغيير العادات الصحية الخاطئة، وتعديل البيئة المناسبة للشخص؛ حتى يتمكن من إتباع هذا النظام الرياضي حيث أن النشاط البدني جزء لا يتجزأ من هذا، وننصح دائمًا بالتوازن بين الإثنين حتى نحصل على حياة صحية”.

وتضيف السلطني: “يختلف نوع الرياضة بحسب الغرض منها؛ ما إذا كان لإنقاص الوزن ولتحقيق وزن صحي أو لبناء العضل والمحافظة على الوزن، في جميع الأحوال يجب أن يُعادل الشخص بين الرياضة والنظام الغذائي؛ حتى يصل للهدف المطلوب، وفي حين ممارسة الرياضة أو النشاط البدني، يُفضل أن يكون النظام الصحي موازنًا لنوع النشاط”.

وأوضحت السلطني أنه بسبب التطور الكبير في أنظمة المعلومات، ووسائل التثقيف الصحي أصبح الوصول إلى المعلومة ليس مقصورًا على المتخصص فقط؛ فالمعلومات العامة مكتوبة بالشبكة الإلكترونية.

واختتمت السلطني حديثها قائلة إن الوزن المثالي مصطلح عليه إشكال، فالبعض يعرفه بمقارنة كتلة الجسم “الأخذ في الحسبان الوزن والطول”، والبعض الآخر يعرفه بكمية الدهون في الجسم، وتعد الأخيرة دلالة أكبر على الصحية الجسمية.

رأي النساء

وقد أجرت وكالة الأنباء استطلاعًا حول هذا الموضوع، حيث قالت جميع النساء المترددات على هذه الأندية الرياضية، أنها ساهمت وبشكل كبير في مساعدتهن على تقليل من أوزانهن، وإتباعهن لنظام صحي جديد، وروتين حياة صحي لم يكن موجود من قبل. (وال – بنغازي) م ن / ر ت

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