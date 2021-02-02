” روجيه فيدير” يعود للملاعب بعد غياب أكثر من عام

أعلن لاعب كرة المضرب السويسري ” روجيه فيدير” الثلاثاء، عودته للملاعب، بعد غياب أكثر من عام بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته اليمنى.

وسيشارك “فيدير” في أولى مبارياته في دورة الدوحة التي ستقام بين 8 و13 مارس المُقبل

وقال “فيدير ” في تصريحات صحفية أن مشاركته مهمة في بطولة الدوحة مهمة من الناحيتين الذهنية والجسدية؛ ليتمكن من خوض خمس مباريات في غضون خمسة أيام.

وستكون الدورة القطرية بمثابة اختبار لـ “روجر” على طريق تعافيه الكامل تمهيدا لمشاركته في بطولة ويمبلدون الإنكليزية ومن ثم الالعاب الأولمبية في طوكيو.

يُذكر أن لاعب كرة المضرب السويسري ” روجيه فيدير” أعلن في ديسمبر الماضي، عدم مُشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية