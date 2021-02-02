نادي الاتحاد يُعلن أسماء المُرشّحين للجمعية العمومية

أعلن نادي “الاتحاد”، عن أسماء القائمتيْن المُرشحتيْن لخوض انتخابات الجمعية العمومية للنادي، اللتيْن تقدمتا بطلب الترشّح إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع طرابلس.

وترشّح الدكتور عبدالرؤوف أمحمد السري لرئاسة الجمعية العمومية في قائمة ضمّت “مراد سليمان أبو عائشة وأحمد علي أحمد المحجوب”، بينما جاء في القائمة الثانية الدكتور حسين محمد حسين الرمالي مُرشّحًا لرئاسة الجمعية العمومية، و”محمد مصطفى رجب الفروجي ونجيب علي شعبان حلب”، لعضوية الجمعية.

وكانت هيئة الشباب والرياضة “فرع طرابلس”، قد كلّفت ست شخصيات رياضية لتولي مهام الجمعية العمومية لنادي “الاتحاد” بعد استقالة رئيسه السابق في يناير الماضي، وستُقام الانتخابات في السابع من فبراير الجاري.

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