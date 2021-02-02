“إنتر” يستقبل “يوفنتوس” في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

تقرير 218

ستكون سهرة جوزيبي مياتزا، اليوم، محتضنة لقمة كروية من العيار الثقيل تجمع قطبي ديربي إيطاليا “إنتر ويوفنتوس”، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وستشهد المواجهة غياب الثنائي الأبرز في “النيراتزوري”، روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي؛ بسبب تراكم البطاقات.

وكان “إنتر” قد وصل لنصف النهائي بإبعاده جاره وغريمه “ميلان” بهدفين لهدف بفضل الدنماركي كريستيان اريكسن، الذي سجل هدفًا في الوقت بدل الضائع، في حين بلغ “البيانكونيري” المربع الذهبي بسهولة على حساب “سبال” برباعية دون ردّ، من دون نجمه الأول، كريستيانو رونالدو.

وتعدّ المباراةُ ثأرية للمدرب أندريا بيرلو، الذي أخفق في أول مواجهة له في ديربي إيطاليا بخسارته بثنائية في الملعب نفسه في منتصف الشهر الماضي، لكنه سيسعى لافتكاك التأهّل في مواجهتيْ الذهاب والإياب؛ لضمان بلوغ النهائي والتتويج باللقب للمرة الـ 14.

مواجهةُ ستطفئ ألق منافسة أخرى خارج حسابات الدوري، حيث يسعى أنطونيو كونتي لتجديد الفوز على “يوفنتوس”، والاقتراب من النهائي، فيما سيكون أندريا بيرلو، مُطالبًا بالانتفاضة مع وصول الموسم إلى منتصفه وقد تبدأ حينها “السيدة العجوز” حكايتها المعتادة “حسم الألقاب في الوقت القاتل”.

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