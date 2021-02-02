“دا كوستا” يُواصل المشوار مع “الاتحاد”.. ويبدأ باستلام رواتبه

نجحت اللجنة المكلفة من قبل إدارة نادي “الاتحاد” في تجديد عقد المدرب البرتغالي، “دا كوستا”؛ للإشراف على الفريق الأول.

ونشر المركز الإعلامي لنادي “الاتحاد”، مساء أمس، صور توقيع “دا كوستا” لعقده الجديد، كما أشارت الصفحة الرسمية لنادي “الاتحاد” إلى أن أحد أبناء النادي قد تكفّل بدفع جميع رواتب المدرب، وقد بدأ بالفعل بتحويل عدد منها إلى حساب “دا كوستا” في البرتغال.

يُذكر أن “الاتحاد” قد ظهر بشكل جيّد جدًا في الكونفدرالية الأفريقية تحت إشراف المدرب البرتغالي؛ الأمر الذي جعل الإدارة تفكّر فعليًا في تجديد عقده لمُواصلة المشوار مع الفريق في الدوري الممتاز.

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