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ملعب طرابلس يحتضن المباريات المؤجلة من الممتاز

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت لجنة المسابقات ملعب طرابلس؛ لإقامة المباريات المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وسيحتضن الملعب مباراة الاتحاد وضيفه الخمس، والأهلي طرابلس أمام المحلة، وكان من المفترض أن يدخل ملعب طرابلس للصيانة لمدة أسبوعين بناء على قرار شركة المنشآت الرياضية.

وأصدرت لجنة المسابقات جدول مباريات الأسبوع الثاني، وتواجد ملعب طرابلس الدولي ضمن الملاعب وستقام عليه أربع مباريات، حيث سيلتقي الشط والوحدة والمدينة مع الاتحاد، وأبوسليم سيتبارى مع الأهلي طرابلس، والمحلة سيواجه الأولمبي، على أن يغلق الملعب لغرض الصيانة بعد ذلك مباشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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