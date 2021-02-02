6 دربيات في الجولة الثانية من الدوري الليبي

أخبار ليبيا24- خاص كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن جدول مباريات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الليبي الممتاز والمنتظر انطلاقه الأسبوع المقبل. وستبدأ مباريات المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 9 فبراير بلقاء الأخضر والتعاون، في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، فيما سيحتضن ملعب شهداء بنينا ديربي مدينة شحات الذي سجمع شباب الجبل بمافسه التقليدي الصداقة. وستتواصل مباريات المجموعة الأولى يوم الأربعاء 10 فبراير بلقاء الهلال و خليج سرت على ملعب شهداء بنينا.

وتختتم منافسات المجموعة يوم الخميس 11 من الشهر الجاري بلقاء نجوم أجدابيا ودارنس على ملعب أجدابيا، ثم ديربي بنغازي الذي سيجمع النصر والتحدي بملعب شهداء بنينا، بينما سيتم تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والأنوار.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، سيلتقي الثلاثاء، 9 فبراير، الشط مع الوحدة بملعب طرابلس في أحد دربيات العاصمة .

وستتواصل المباريات يوم الأربعاء 10 فبرايرحيث يلعب رفيق ضد الخُمس بملعب صبراتة، وفي نفس اليوم، يحتضن ملعب مصراته لقاء ديربي الاتحاد المصراتي والسويحلي.

وستكون أقوى المواجهات، مباراة الاتحاد والمدينة في ملعب طرابلس.