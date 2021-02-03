وفد اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية في زيارة لكلية التربية البدنية بجامعة بنغازي

بنغازي 03 فبراير 2021 (وال)- قام وفد اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية بزيارة لكلية التربية البدنية بجامعة بنغازي، بهدف تبادل وجهات النظر حول سُبل إقامة شراكة بين اللجنة الأولمبية وكلية التربية البدنية، توسيع دائرة نشاط الأكاديمية الأولمبية الليبية بشكل عملي وبأحدث المفاهيم والمناهج والمعايير.

هذا وقد عبّر وفد اللجنة خلال اللقاء عميد كلية التربية البدنية بجامعة بنغازي الدكتور يحي لملوم، ووكيل الكلية الدكتور عبد العزيز مديقش، ورؤساء الأقسام العلمية والمكاتب الإدارية بالكلية، عن سعادتهم بالتواجد في مدينة بنغازي، واعتزازهم بإرادة العمل رغم عدم توفر الإمكانيات وصعوبات، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة دوام التواصل واللقاء.

من جهة أخرى، قام وفد اللجنة بزيارة إلى الجامعة الليبية الدولية؛ حيث كان في استقبالهم عميد كلية الطب الدكتور جمال الطلحي، والمسجل العام إبراهيم المغربي.

وأكد الوفد على أهمية إسهام الجامعة في خدمة المجتمع، والتعاون مع كل المؤسسات بما يُحقق التنمية المرجوة، وقد اطلع الوفد على سيّر العمل بالجامعة ومرافقها الخدمية والتعليمية، كمعمل المهارات السريرية، وصالة النشاط الرياضي، والقاعة الكبرى، والمركز الإعلامي.

وأكد رئيس الجامعة الدولية للعلوم الطبية الدكتور محمد سعد، على إن الجامعة مستعدة لتقديم ما أمكن لنجاح أي أنشطة ترغب اللجنة الأولمبية أو الأكاديمية الأولمبية، إقامتها وإتاحة كافة إمكانياتها خدمة لتطوير الحركة الرياضية وفق أسس علمية حديثة.

يُشار إلى أن وفد اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية، تكون من الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، ورئيس الأكاديمية الاولمبية الليبية الدكتور حدهم العابد، عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الليبية الأستاذة عواطف أبو شويشة، ورئيس الاتحاد النسائي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال