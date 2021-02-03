بفارق ( 66 ) نقطة سلة النّصر تتفوق على الأهلي بنغازي

بنغازي 03 فبراير 2021 ( وال ) تمكنت سلة فريق النصر تحت 18 عام، من التفوق على سلة الأهلي بفارق (66) نقطة، وبواقع ( 119 ) مقابل ( 53 ) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الأول لفرق المنطقة الشرقية ضمن منافسات دوري الفئات السنية لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – توسطها ثنائي تحكيمي متكون من حكم أول ( عبد العزيز الماقوري )، و ( محمد بن صريتي ) حكماً ثانياً، الربع الأول من المقابلة، شهد حذر شديد من قبل لاعبي الفريقين، بالإضافة إلى تقارب على مستوى الأداء والنتيجة، لينتهي الربع الأول لصالح النصر بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 18 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

في الربع الثاني استطاعت سلة النصر من بسط سيطرتها على اللقاء موسعه الفارق في الربع الثاني لمصلحتها إلى ( 28 ) نقطة، وبواقع ( 33 ) مقابل ( 5 ) نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية خالصة ( 51 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

استمرت سلة النصر في تقدمها على صعيد النتيجة مستفيدة بفضل ثلاثيات اللاعب ( محمد ساطي )، لينتهي بعدها الربع الثالث نصراوياً بفارق ( 20 ) نقطة، وبواقع ( 35 ) مقابل ( 15 ) نقطة، في حين حسم النصر الربع الرابع لمصلحته بفارق ( 12 ) نقطة، وبنتيجة ( 33 ) مقابل ( 21 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة النصر ( 68 ) مقابل ( 36 ) نقطة.

وخطف لاعب النصر ( محمد الشيخي ) الأضواء في هذه المواجهة، مسجلاً أعلى عدد من النقاط، بتسجيلة إلى ( 32 ) نقطة، يليه زميله في الفريق ( المعتصم بالله أحمد ) والذي سجل ( 30 ) نقطة، بينما تميز من جانب فريق الأهلي اللاعب ( إبراهيم الفزاني ) مسجلاً أعلى عدد نقاط بفريق، والذي وصل إلى ( 29 ) نقطة.

هذا وقد تكونت طاولة التحكيم من ( أحمد البرعصي ) مسجل، و ( فهيم السعيطي ) مسجل إلكتروني، و ( محمد البريكي ) ميقاتي، و ( خالد أحنيش ) ميقاتي 24 .( وال – بنغازي ) س أ

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