تواصل دوري الفئات العمرية تحت 14 عام لكرة السّلة

بنغازي 03 فبراير 2021 ( وال ) – تتواصل بنجاح منافسات دوري الفئات السنية، لكرة السلة تحت 14 عاماً، والذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الفرعي لكرة السلة في مدينة بنغازي، وذلك بإقامة مبارتين.

ففي قاعة “أحمد موسى” بمدينة المرج تمكنت السلة تحت ( 14 ) عام من التفوق على فريق السلفيوم بفارق ( 45 ) نقطة، وبواقع ( 53 ) مقابل ( 8 ) نقاط، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – وتوسطها ثنائي تحكيمي متكون من ( أحمد صابونة ) حكماً أولاً ، و ( علي بوتركية ) حكماً ثانياً.

سلة الهلال تحت ( 14 ) عاماً، نجحت في السيطرة على اللقاء، فاستطاعت أن تنهي الربع الأول لصالحها بنتيجة ( 22 ) نقطة دون رد، وواصلت سلة الهلال تقدمها على صعيد النتيجة في الربع الثاني، والذي انتهى هلالياً أيضاً بنتيجة ( 7 ) مقابل ( 4 ) نقاط، لتكون نتيجة الشوط الأول ( 29 ) نقطة للهلال، مقابل ( 4 ) نقاط للسلفيوم.

هذا وكانت نتيجة الشوط الثاني قد انتهت لصالحة الهلال بنتيجة ( 24 ) مقابل ( 4 ) نقاط، حيث أكتمل الربع الثالث للهلال بنتيجة ( 8 ) نقاط مقابل نقطتين، في حين انتهى الربع الرابع إيضاً للهلال بنتيجة ( 16) نقطة مقابل نقطتين.

يذكر أن هذه المباراة تندرج ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الفئات العمرية تحت 14 عاماً، فضلاً على أن طاولة التحكيم تكون من ( علي بوهديمة ) مسجل، و ( أيمن بركة ) مسجل إلكتروني ، و ( أنور البرعصي ) ميقاتي.

بفارق ( 3 ) نقاط سلة النصر تتفوق على النجم الأزرق وشهد مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، تفوقاً لسلة فريق النصر تحت 14 عاماً على سلة النجم الأزرق بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 45 ) مقابل ( 42 ) نقطة، وذلك لحساب الجولة الأولى، ضمن منافسات دوري الفئات العمرية بالمنطقة الشرقية تحت 14 عاماً لكرة السلة.

المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – قادتها صافرة الحكمين ( جلال الورفلي ) حكماً أولاً، و ( خالد أحنيش ) حكماً ثانياً، حيث انتهى الربع الأول لصالحة النجم الأزرق بفارق( 8 ) نقاط، وبواقع ( 13 ) مقابل ( 5 ) نقاط، ففي الربع الثاني استعاد صغار النصر توازنهم وتمكنوا من إنهاء الربع الثاني لمصلحتهم بفارق نقطتين ، وبواقع ( 10 ) مقابل ( 8 ) نقاط.

الفئة الصغرى لفريق النصر تحت 14 عاماً، نجحت في الظفر بنتيجة الربع الثالث لصالحها بنتيجة ( 11 ) مقابل ( 9 ) نقاط، فيما كانت نتيجة الربع الرابع نصراوية بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

والجدير بالذكر، أن هذه المباراة تكونت طاولة التحكيم فيها من ( عادل الورفلي ) مسجل، و ( عبد الحميد الحمري ) مسجل إلكتروني، و ( آمال العقوري ) ميقاتي. ( وال – بنغازي ) س أ

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