القنطري ينسق لزيارة وفد الكاف مع مدير الأمن الرياضي

استقبل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري العميد عبدالباسط الطبال مدير الأمن الرياضي وذلك للتنسيق لزيارة وفد الكاف في الثامن عشر من الشهر الحالي

ومن المتوقع أن تكون زيارة وفد الكاف في شهر فبراير الحالي برئاسة جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم وعضوية كل من كريستيان أمانو والمصري أحمد زكريا ومحمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا وذلك لإمكانية رفع الحظر على الملاعب الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار