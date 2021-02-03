“دارنس” يُعزز صفوفه بصفقات جديدة

ضمن مساعيه للمنافسة عزز نادي دارنس صفوفه بتعاقده مع الثنائي عبدالهادي زيدان ومحمد عيسى.

ومثّل زيدان ألوان النصر منذ بداية مشواره الرياضي وتُوّج معه بلقب الدوري الممتاز، بينما لعب محمد عيسى لعدة أندية كان آخرها الهلال الذي وصل معه للمباراة النهائية في مسابقة الكأس.

وبدأ “دارنس” مشواره في الدوري بتعادله أمام شباب الجبل في طبرق بهدف مقابل هدف، وسيواجه في المباراة القادمة فريق نجوم اجدابيا.

ويسعى القائمون على “دارنس” لتدعيم جودة الفريق بغية المنافسة على لقب الدوري والظهور بشكل يليق بمحبي النادي.

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