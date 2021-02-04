اخبار الرياضة

فريق قدامى الاتحاد يواصل خوض المباريات الودية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض فريق قدامى نادي الاتحاد هذه الأيام معسكراً تحضيرياً في تونس تتخلله مجموعة من المباريات الودية.

وتهدف هذه الزيارة إلى تونس أيضاً لتأسيس رابطة قدامى الرياضيين في شمال أفريقيا، على أن تكون هناك بطولة خاصة على مستوى المنطقة تُقام بشكل سنوي في الفترة القادمة.

ويعمل القائمون على هذه الزيارة على تعزيز فكرة بقاء اللاعبين في الملاعب حتى بعد اعتزالهم، من خلال هذه الملتقيات الودية.

وانتهت مباراة فريقي الترجي والاتحاد بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وسط مشاركة كبيرة من لاعبي الفريقين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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