في لقاءٍ مثيرٍ.. “برشلونة” يتجاوز “غرناطة” بصعوبة

حلّ “برشلونة” ضيفًا على “غرناطة” في مُباراة مُثيرة أقيمت على ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، ضمن الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

واستطاع “غرناطة” افتتاح النتيجة في الدقيقة الـ 33 عن طريق كيندي، ثم أضاف روبيرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة الـ47.

ولم يستطع “برشلونة” العودة في النتيجة حتى الدقيقة الـ 88، عندما استطاع “غريزمان” إحراز هدف تذليل الفارق قبل أن يضيف جوردي ألبا هدف التعادل.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين؛ ليسجل “غريزمان” الهدف الثالث لـ”برشلونة”، ثمّ عدّل فيدي فيكو النتيجة لـ”غرناطة”، لكن فرينكي دي يونغ أحرز الهدف الرابع لـ”البلوغرانا”، ليكمل “ألبا” خماسية الفريق الكتالوني الذي تأهّل للمربع الذهبي.

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