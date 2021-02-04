“ليفربول” يسقط أمام “برايتون” في “أنفيلد”

تقرير 218

غريبٌ هو حال “ليفربول” في “البريميرليغ” هذا الموسم؛ فنتائج الفريق غير مستقرة في الدوري، فتارة ينافس على الصدارة، وأخرى يتراجع إلى وسط الترتيب.

في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، استقبل “ليفربول” على ملعب “أنفيلد” ضيفه “برايتون”، وحدث ما لم يكن متوقعًا بعدما استطاع الضيوف تجاوز “الريدز”، بهدف نظيف أحرزه ستيفن ألزاتي، في الدقيقة الـ 56، مانحًا فريقه النقاط الثلاث عقب استبسال رفاقه في الحفاظ على النتيجة.

خسارةٌ؛ هي الرابعة لليفربول هذا الموسم بعدما سقط أمام كل من “أستون فيلا وساوثمهمبتون وبيرنلي”، في السابق، ليعمق “برايتون” جراح “الريدز” أكثر ويجعله يتراجع إلى المركز الرابع وهو مُهدّد أيضًا بخسارته في حال تألق “إيفرتون” في مباراتيْه المؤجلتين ويبتعد “ليفربول”، بهذه الخسارة أكثر عن منافسه في السنوات الأخيرة “مانشستر سيتي” الذي يتصدر الترتيب بفارق سبع نقاطـ، هذا وتنقص “السيتزن” مباراة أمام “إيفرتون”.

إذن؛ حال “ليفربول” هذا الموسم لا يشبه الحال الذي كان عليه في الموسم الماضي الذي تُوّج فيه ملكًا على عرش الكرة الإنجليزية، بعد انتزاعه لقب “البريميرليغ”، بكل جدارة، لكن عليه الآن إعادة الحسابات إذا ما رغب “الريدز” في العودة للمنافسة على اللقب.

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