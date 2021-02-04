“مانشستر سيتي” يهزم “بيرنلي”.. ويعزّز صدارته

حافظ “مانشستر سيتي” على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقّق الفوز على مضيفه “بيرنلي” بهدفيْن دون ردّ، على ملعب “تيرف مور” ضمن الجولة “22”.

وافتتح البرازيلي، جابرييل خيسوس، النتيجة مبكرًا، وتحديدًا من الدقيقة الثالثة، ليؤكد رحيم سترلينغ بهدف ثان في الدقيقة الـ 38.

فوزٌ مهمٌ لـ”مانشستر سيتي” عزّز موقعه في صدارة جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد “بيرنلي” عند 22 نقطة، في المركز الـ 16.

وتنقص “مانشستر سيتي” مباراة مؤجّلة أمام “إيفرتون”، لتكون بالتالي الفرصة سانحة أمامه لتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه.

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