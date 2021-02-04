اتحاد الكرة يُواصل التحضيرات لزيارة وفد “الكاف”

ضمن تحضيرات اتحاد الكرة لاستقبال وفد “الكاف”؛ عقد رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني اجتماعًا، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية.

الاجتماع، حضره أيضًا مدير شركة المرافق الشبابية والرياضية ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، وشهد مناقشة الإجراءات المطلوبة لاستقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيزور مدينة بنغازي، في الأيام القادمة؛ للوقوف على عدد من المرافق الرياضية في المدينة، والتعرف على مدى جاهزيتها لرفع الحظر المفروض عليها، خلال السنوات السابقة.

وشمل الاجتماع زيارة لملعب شهداء بنينا، تضمنت الوقوف على نواقص الملعب، وإعطاء الإذن بتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لاستقبال وفد “الكاف”.

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