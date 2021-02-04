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لجنة الطعون تستبعد “الطشاني” من انتخابات اتحاد الكرة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعدت لجنة الطعون التابعة للجنة الانتخابات باتحاد الكرة المرشح للرئاسة أنور الطشاني؛ بسبب عدم قيامه بالتسليم والاستلام عقب انتهاء ولايته السابقة.

ورفض “الطشاني” الطعن المقدم ضده من خلال تصريحاته لموقع “ريميسا” الرياضي، واصفًا إياه بغير القانوني، قائلاً: لجنة الطعون غير قانونية إذ إن الرئيس الحالي عبد الحكيم الشلماني هو من أسسها فمن الطبيعي أن تكون موالية له وقراراتها لن تكون عادلة.

من جهة أخرى، أكد أن الطعن مقدم من أندية الدرجة الثانية والتي لا تملك هذا الحق وفقا للقانون.

واختتم “الطشاني” تصريحاته بأن استبعاده من العملية الانتخابية هي سابقة رياضية خطيرة وستؤثر بشكل كبير على مصداقية اتحاد الكرة في المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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