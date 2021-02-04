في ديربي بنغازي الأهلي يتفوق على الهلال

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق الأهلي بنغازي فوزا ثمينا على حساب جاره الهلال، اليوم الخميس، في ديربي بنغازي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب شهداء بنينا في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بنغازي بهدفين في الشوط الأول عبر نجمه إبراهيم بودبوس الذي سجل أول ثنائية في المسابقة، في حي قلص الهلال النتيجة عبر لاعبه، علي الشريف، في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة سجل الأهلي بنغازي أول 3 نقاط له في المسابقة فيما بقي الهلال من دون نقاط.

وسيتم تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والأنوار في الجولة الثانية بسبب مشاركة الأهلي في الكونفدرالية الأفريقية، بينما سيستضيف الهلال نظيرة خليج سرت على ملعب شهداء بنينا في العاشر من الشهر الجاري.