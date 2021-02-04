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“صولة” يتألق في مباراة الصفاقسي وشبيبة القيروان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل اللاعب الليبي محمد صولة تألقه في الملاعب التونسية، حيث شارك في فوز فريقه النادي الصفاقسي بنتيجة عريضة على شبيبة القيروان.

وحسم رفاق صولة المباراة برباعية نظيفة، حيث سجّل اللاعب الدولي الليبي الهدف الرابع على طريقة الكبار بعد أن راوغ عدة لاعبين، وكان أيضا وراء الهدف الثالث.

وأشادت الصحافة التونسية بأداء “صولة” مع النادي الصفاقسي معتبرةً إياه من بين أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري التونسي.

ورفع الصفاقسي من خلال الفوز رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد القيروان عند نقطتين في المركز الأخير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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