“صولة” يتألق في مباراة الصفاقسي وشبيبة القيروان

يواصل اللاعب الليبي محمد صولة تألقه في الملاعب التونسية، حيث شارك في فوز فريقه النادي الصفاقسي بنتيجة عريضة على شبيبة القيروان.

وحسم رفاق صولة المباراة برباعية نظيفة، حيث سجّل اللاعب الدولي الليبي الهدف الرابع على طريقة الكبار بعد أن راوغ عدة لاعبين، وكان أيضا وراء الهدف الثالث.

وأشادت الصحافة التونسية بأداء “صولة” مع النادي الصفاقسي معتبرةً إياه من بين أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري التونسي.

ورفع الصفاقسي من خلال الفوز رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد القيروان عند نقطتين في المركز الأخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية