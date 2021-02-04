الطبال يبدي رضاه عن ما قدمه للجودو

قال سليمان الطبال رئيس الاتحاد الليبي للجودو لقناة ليبيا الأحرار إن سبب عدم ترشحه لولاية جديدة هو رضاه عن ماقدمه طيلة الثماني سنوات الماضية.

وقال الطبال إن الاتحاد يفتح الباب أمام جميع المترشحين للدخول على التنافس في الانتخابات التي ستكون في شهر مارس القادم.

يشار إلى أن الطبال نجح في اعتماد النظام الأساسي من الاتحاد الدولي كما ساهم في إكمال الصالة الخاصة باللعبة المجهزة بجميع الإمكانيات الحديثة وحقق مع اتحاد اللعبة خلال فترة رئاسته ثلاثا وستين قلادة منوعة على الصعيد العربي والإفريقي ويعمل حاليا مستشارا بالاتحاد العربي للعبة ونجح خلال ولايته المساهمة في تحقيق التأهل للأولمبياد في مرتين عن طريق علي كويسح في أولمبياد ريو بالبرازيل كما نجح علي النائلي في التأهل لألمبياد طوكيو 2020.

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