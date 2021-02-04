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وفد من القيادة العامة يزور “بالراس علي”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد من القيادة العامة للجيش الوطني أيقونة الإعلام الرياضي “محمد بالراس علي” في منزله بمدينة بنغازي؛ بسبب تعرّضه لوعكة صحية.

وقام بالزيارة مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، ورئيس نادي التحدي الأستاذ سمير حمزة، ورئيس اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري المهندس ميلاد المزوغي.

وتم من خلالها الوقوف على الحالة الصحية للأستاذ “محمد بالراس علي” إثر تعرّضه لوعكة صحية، كما تم تقديم كل ما يلزم لعلاجه حتى يعود لإبداعه المعهود، وأيضا رفعاً لروحه المعنوية إذ يُعد “بالراس علي” أيقونة الإعلام الرياضي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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