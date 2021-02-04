“الصداقة” يتعاقد مع إبراهيم العبيدي لسد الثغرات

تُواصل إدارة نادي الصداقة اهتمامها بالفريق الأول؛ في محاولة منها لتدعيم صفوفه وسد الثغرات خاصة بعد الخسارة الأولى للفريق في الدوري الممتاز.

وتعاقدت الإدارة مع اللاعب إبراهيم العبيدي الشهير بـ”ويشي” وهو الذي مثّل ألوان الأهلي بنغازي في عدة مناسبات، كما خاض تجربة احترافية مع فريق شباب الأردن.

ويُعد المدافع إبراهيم العبيدي أحد لاعبي الخبرة في الدوري الممتاز، حيث يبلغ من العمر 37 عاما، ويسعى الإطار الفني للصداقة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من عناصر الخبرة إلى جانب الشباب، من أجل العودة للمنافسة في الدوري الممتاز بعد أن الخسارة الأولى ضد الأخضر بهدفين دون رد.

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