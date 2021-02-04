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الأهلي بنغازي يبدأ مشواره في الدوري بفوز على الهلال

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح فريق الأهلي بنغازي مبارياته في الدوري الممتاز بفوزه على جاره الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب شهداء بنينا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب إبراهيم بودبوس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 44 أي قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الحصة الثانية قلص الهلال الفارق بهدف سجله المدافع حامد الثلبة بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم تتغير لائحة المباراة في نهاية المطاف، ليحصد الأهلي أول ثلاثة نقاط له قبل بداية استعداداته لمواجهة فريق موتيمبا بيمبي الكونغولي، بينما سيحاول الهلال تصحيح وضعيته في الجولة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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