الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية يزور الاتحاد العام الليبي للكاراتية

بنغازي 04 فبراير 2021 (وال) – زار الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية المهندس خالد الزنكولي ورئيس الأكاديمية الأولمبية الليبية دكتورة “حدهم العابد”، ورئيس الاتحاد النسائي الأستاذة عواطف ابوشويشة مقر الاتحاد العام بمدينة بنغازي .

وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتية المهندس جمال الرعيض كما تم عقب الزيارة الاتفاق على دعم لعبة الكاراتيه في ليبيا.

ومن جهته، كرم رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتية المهندس جمال الرعيض الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية ورئيس الأكاديمية الأولمبية الليبية، ورئيس الاتحاد النسائي . (وال – بنغازي) ر ع

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