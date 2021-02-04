مقصية “بودبوس” تقود الأهلي بنغازي للفوز على الهلال

بنغازي 04 فبراير 2021 ( وال ) – قاد اللاعب “إبراهيم بودبوس” فريقه الأهلي للفوز على جاره الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك لحساب لقاءات الجولة الأولى المؤجلة لفرق المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز في المباراة التي جمعت الفريقين- اليوم الخميس- على أرضية ملعب شهداء بنينه.

تدخلات قوية

المباراة التي قادها الحكم ( مفتاح العلمي ) دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، ومنذ البداية ظهو واضحاً وجلياً، السرعة في الأداء، سيما أن النصف الأول غلب عليه الاندفاع البدني والتدخلات القوية من قبل لاعبي الفريقين، مقابل قلة في الهجمات الخطرة لمهاجمي الفريقين.

هذا وحملت الدقيقة ( 14 ) من عمر الشوط الأول الهدف الأول للأهلي، بعد تصويبه قوية من خارج منطقة الجزاء نفذها اللاعب ( إبراهيم بودبوس )، فالأخير صوب بدقة، لتستقر كرته في الجهة اليسرى للحارس (حسام أمبية )، مغيراً بذلك لوحة الأهداف لصالح الأهلي.

الهلال بعد هدف السبق تقدم أكثر نحو مرمى خصمه، وتحصل على ضربات زاوية عديدة كان بطلها الحارس ( عبد الجواد رزق ) الذي بدوره أخرجها في أكثر من مناسبة مبعداً العرضيات التي تأتي من علامة الركنية في المنطقة المسموح له بكل اقتدار ونجاح.

بودبوس والمقصية

حاول الهلال تنظيم خطوطه خاصة منطقة الوسط التي كانت متبعثرة، بالإضافة إلى فك شفرة منطقة وسط الأهلي، وفي الدقيقة ( 17 ) كاد مدافع الهلال ( محمد أشكربة ) أن يعدل النتيجة، لكن كرته التي تلقاها من علامة الزاوية علت الخشبات الثلاثة للحارس (عبد الجواد رزق )، مضيعاً بذلك فرصة التعديل لفريقه.

هجمات الهلال لم تكن خطرة على الإطلاق ، ولم ينجح لاعبوه في تخطي الخط الخلفي للأهلي، ولجأ الهلال إلى التسديد، ومن كرة منسقة تناقلها لاعبوه الهلال، صوب اللاعب ( مصطفي التاجوري ) كرة مباغثة وقوية، لكن الحارس ( عبد الجواد رزق ) كان متيقظاً وأبعدها إلى ركنية، وذلك في الدقيقة ( 28 ).

وشهد الدقيقة ( 44 ) الهدف الثاني للأهلي، وذلك بضربة مقصية جميلة ورائعة نفذها ( إبراهيم بودبوس )،بعدما ترجم المجهود الفردي الذي قام به المهاجم ( جبريل مرسال ) من الجهة اليمنى، وفي الدقيقة ( 45 )، ظهر (عبد الجواد رزق ) مجدداً ليبعد تسديد اللاعب ( علي الشريف ) إلى ركنية، ومعها تنتهي دقائق الشوط الأول بثنائية أهلاوية.

تقلص الفارق

في الحصة الثانية من المواجهة الأهلاوية الهلالية، دخل الأخير أكثر رغبة باحثاً عن تعديل النتيجة، ومع مطلع الدقيقة ( 47 ) أرسل اللاعب ( فيصل البدري ) كرة طويل من وسط الملعب إلى الجهة اليسرى لتجد ( أسامة بلعيد ) والذي بدوره مرره عرضية تمكن المهاجم ( علي الشريف ) من تسجيل الهدف الهلالي الوحيد، ومقلصاً الفارق بذلك.

أستمر اللعب على منوال الأهلي يريد المحافظة على هدفي ( إبراهيم بودبوس )، ومشدداً الخناق على لاعبي الهلال، فيما أعتمد الهلال كثيراً على لعب الكرات الطويل خلف المدافعين لعلها تأتي بالجديد لأبناء المدرب التونسي ( طارق ثابت )، فكل الكرات لم تأتي أكلها، وأفتقدت إلى التركيز.

ومع مطلع الدقيقة ( 71 ) صوب لاعب الوسط ( عبد الله العرفي ) كرة ليست بالقوية وجدت تمركز صحيح للحارس ( حسام أمبية )، بينما مرر ( مصطفي التاجوري ) كرة عرضية من الرواق الإيسر، صوبها قوية المهاجم ( علي الشريف ) لترتطم الكرة بأحد مدافعي الأهلي، وجاء ذلك عند الدقيقة ( 72 ).

بديلا الفريقان ( أنس المصراتي ) للهلال، و ( سفيان بن عمران ) للأهلي، حاول في هجمتان إحداث الفارق، فالأول في الدقيقة ( 75 ) أستقبل كرة ( أحمد العبار ) مسدداً نحو مرمى الأهلي وجدت يدي ( عبد الجواد رزق ) في الموعد، فيما صوب الثاني عند الدقيقة ( 88 ) أبعدها الحارس (حسام أمبية ) نحو الركنية، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء بتفوق الأهلي بهدفين لهدف.

تبديلات الفريقان

هذا وقد أجرى مدربي الفريقين الصربي ( أرسوف ديجان )، والتونسي ( طارق ثابت ) العديد من التبديلات، وشهدت الدقيقة ( 61 ) أول تبديل للهلال ، حيث زج المدرب طارق ثابت بلاعبان دفعة واحدة هما، ( أحمد العبار )،و ( معاد العمامي ) بدلاً من ( أسامة بلعيد )،و ( نصر الدين سعد ) ، ودخل في الدقيقة ( 73 ) المهاجم ( أنس المصراتي ) مكان ( عصام الجمل )، و ( حمزة الزوي ) بديل للاعب ( مصطفي التاجوري )، وذلك عند الدقيقة ( 78 ).

وقد أجرى مدرب الأهلي في هذه المقابلة الصربي ( أرسوف ديجان ) ثلاثة تعييرات ، حيث أقحم في الدقيقة ( 63 ) اللاعب ( محمد العكشي )، بدلاً مع ( جبريل مرسال )، في حين زج في الدقيقة ( 75 ) باللاعب ( سفيان بن عمران ) خلفاً للاعب ( الشامخ العبيدي )، وكانت أخر تبديلاته هو خروج صاحب الهدفين ( إبراهيم بودبوس )، ودخول اللاعب ( المعتصم التائب ) ، وذلك في الدقيقة( 83 ).

ركنيات الفريقان

يذكر أن هذه المباراة شهدت طوال التسعين دقيقة على ( 10 ) ركنيات، فالأهلي تحصل على ( 5 ) منها في الشوط الأول، بينما تحصل الأهلي على في ركنية وحيدة في الحصة الأولى، فيما تقاسم الهلال والأهلي في الشوط الثاني عدد الر كنيات، لكل منهما على ركنيتان.

طاقم التحكيم

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة توسطها الحكم ( مفتاح العلمي )، وبمساعدة كل من ، مساعد أول ( وليد بوحرارة )، ومساعد ثان ( منجي بوشكيوة )، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم ( عماد خريش ). ( وال – بنغازي ) س أ

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