“الأخضر” يتعاقد مع المدرب التونسي سمير شمام

تعاقد نادي “الأخضر” مع المدرب التونسي سمير شمام، ليُشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد.

وبحسب ما أشارت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ فإن “شمام” من المفترض أن يصل إلى مدينة البيضاء يوم الأربعاء القادم.

وفسخت إدارة نادي “الأخضر” تعاقدها مع المدرب طاهر جبريل، خلال الأيام الماضية، على الرغم من تحقيق الفوز على حساب “الصداقة” بهدفين دون ردّ، في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

ويسعى “الأخضر”، في هذا الموسم؛ للمنافسة على لقب الدوري الممتاز؛ نظرًا لما يملكه من كوكبة من أبرز نجوم الدوري الممتاز.

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